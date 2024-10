Si guasta un treno della Circum tra Napoli e Sorrento: passeggeri a piedi sui binari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Guasto ad un treno della Circum a Via Dei Monaci: passeggeri costretti a scendere a piedi sui binari. I sindacati chiedono chiarezza immediata. Fanpage.it - Si guasta un treno della Circum tra Napoli e Sorrento: passeggeri a piedi sui binari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Guasto ad una Via Dei Monaci:costretti a scendere asui. I sindacati chiedono chiarezza immediata.

