Sanità, Meloni: “Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Messaggio del premier agli organizzatori dello spettacolo 'Pinocchio; una favola alla rovescia' a cura della Compagnia Teatro Patologico "Purtroppo, le statistiche ci dicono che i disturbi della psiche sono in aumento e che sono in crescita le richieste di assistenza psicologica. Tendenza che le conseguenze della crisi pandemica hanno accentuato, in particolare nelle fasce più Sbircialanotizia.it - Sanità, Meloni: “Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Messaggio del premier agli organizzatori dello spettacolo 'Pinocchio; una favola alla rovescia' a curaCompagnia Teatro Patologico "Purtroppo, le statistiche ci dicono che iine chein crescita ledi assistenza psicologica. Tendenza che le conseguenzecrisi pandemica hanno accentuato, in particolare nelle fasce più

