Ragazzina si perde e vaga per 12 ore in centro, ritrovata dalla polizia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 - Quasi 12 ore di angoscia ieri per una madre e la figlia appena dodicenne in visita al capoluogo toscano: la piccola turista coreana si sarebbe persa per il centro storico e secondo quanto ricostruito dalla polizia di stato, avrebbe vagato un’intera giornata per le strade di Firenze senza chiedere l’aiuto di nessuno. La vicenda, conclusa con un lieto fine grazie alla polizia ferroviaria di Firenze, è cominciata intorno alle 10.30 in via Cavour dove, all’uscita di un fast food, in mezzo alla confusione si sarebbero perse le tracce della minore. La madre, che naturalmente non parlerebbe italiano né altre lingue europee, avrebbe ripercorso a piedi tutte le vie del centro dove era stata precedentemente con la figlia, ma nessuna traccia di quest’ultima. Lanazione.it - Ragazzina si perde e vaga per 12 ore in centro, ritrovata dalla polizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 - Quasi 12 ore di angoscia ieri per una madre e la figlia appena dodicenne in visita al capoluogo toscano: la piccola turista coreana si sarebbe persa per ilstorico e secondo quanto ricostruitodi stato, avrebbeto un’intera giornata per le strade di Firenze senza chiedere l’aiuto di nessuno. La vicenda, conclusa con un lieto fine grazie allaferroviaria di Firenze, è cominciata intorno alle 10.30 in via Cavour dove, all’uscita di un fast food, in mezzo alla confusione si sarebbero perse le tracce della minore. La madre, che naturalmente non parlerebbe italiano né altre lingue europee, avrebbe ripercorso a piedi tutte le vie deldove era stata precedentemente con la figlia, ma nessuna traccia di quest’ultima.

