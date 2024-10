Piantedosi: infondate frasi su Polizia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 7.36 Dopo il report Ecri che parla di "profilazione razziale" fatta dalle forze dell'ordine italiane, il ministro dell' Interno dice al Corriere della Sera che è "incredibile che un'organizzazione internazionale possa fare affermazioni simili, del tutto prive di fondamento". "Le nostre forze di Polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, difesa dei più deboli e vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini",aggiunge Piantedosi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 7.36 Dopo il report Ecri che parla di "profilazione razziale" fatta dalle forze dell'ordine italiane, il ministro dell' Interno dice al Corriere della Sera che è "incredibile che un'organizzazione internazionale possa fare affermazioni simili, del tutto prive di fondamento". "Le nostre forze disono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, difesa dei più deboli e vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini",aggiunge

