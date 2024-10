Paura fra Lecco e Monza. Danni al treno e turista rapinato. In manette i vandali dei binari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono saliti alla stazione di Lecco sul treno diretto a Milano Porta Garibaldi e hanno iniziato a dare spettacolo tra i passeggeri, comportandosi da bulli e causando anche Danni ai convogli con atti di vandalismo. Una scorreria finita con la rapina di una collana in oro ad un ragazzo spagnolo che si trovava in compagnia di alcune amiche e con il treno fermato a Monza, dove la polizia ferroviaria ha fatto scattare le manette. In carcere lo scorso sabato pomeriggio sono finiti quattro ragazzi egiziani, un 28enne e gli altri di 18 e 19 anni, tutti in Italia senza fissa dimora. Sono tutti formalmente incensurati, solo uno dei più giovani risulta avere una denuncia per una modica quantità di sostanza stupefacente. Ieri la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza li ha interrogati nella casa circondariale di Monza per l’udienza di convalida degli arresti. Ilgiorno.it - Paura fra Lecco e Monza. Danni al treno e turista rapinato. In manette i vandali dei binari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono saliti alla stazione disuldiretto a Milano Porta Garibaldi e hanno iniziato a dare spettacolo tra i passeggeri, comportandosi da bulli e causando ancheai convogli con atti dismo. Una scorreria finita con la rapina di una collana in oro ad un ragazzo spagnolo che si trovava in compagnia di alcune amiche e con ilfermato a, dove la polizia ferroviaria ha fatto scattare le. In carcere lo scorso sabato pomeriggio sono finiti quattro ragazzi egiziani, un 28enne e gli altri di 18 e 19 anni, tutti in Italia senza fissa dimora. Sono tutti formalmente incensurati, solo uno dei più giovani risulta avere una denuncia per una modica quantità di sostanza stupefacente. Ieri la giudice per le indagini preliminari del Tribunale dili ha interrogati nella casa circondariale diper l’udienza di convalida degli arresti.

