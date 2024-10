Patuellimanovra è sacrificio ma non più costi per clienti

Patuelli,manovra è sacrificio ma non più costi per clienti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le misure previste dal governo nella Manovra sulle Dta (imposte differite attive) e di cui non è chiaro ancora l'impatto, "sono un sacrificio per le banche" ma "non mi aspetto un aumento di tariffe e costi dei servizi" per i clienti, "saranno assorbite nei conti economici" degli istituti di credito. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli secondo cui "per noi è un posticipo della detrazione" che ha dei costi. Patuelli ha sottolineato come "non è la prima volta che viene deciso un allungamento delle detrazioni Speriamo che la ripresa del paese nei prossimi anni comporti un minor bisogno di aumentare le entrate". Quotidiano.net - Patuelli,manovra è sacrificio ma non più costi per clienti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le misure previste dal governo nella Manovra sulle Dta (imposte differite attive) e di cui non è chiaro ancora l'impatto, "sono unper le banche" ma "non mi aspetto un aumento di tariffe edei servizi" per i, "saranno assorbite nei conti economici" degli istituti di credito. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli secondo cui "per noi è un posticipo della detrazione" che ha dei. Patuelli ha sottolineato come "non è la prima volta che viene deciso un allungamento delle detrazioni Speriamo che la ripresa del paese nei prossimi anni comporti un minor bisogno di aumentare le entrate".

