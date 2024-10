Pagelle Young Boys Inter, i voti ai protagonisti del match (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata della fase a gironi di Champions League: Pagelle Young Boys Inter I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025: Pagelle Young Boys Inter Young Boys: Von Ballmoos 6.5; Blum 6 (86? Athekame sv), Lauper 6, Benito 5, Calcionews24.com - Pagelle Young Boys Inter, i voti ai protagonisti del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I, i top e flop aidelvalido per la 3ª giornata della fase a gironi di Champions League:, i TOP e i FLOP delvalido per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025:: Von Ballmoos 6.5; Blum 6 (86? Athekame sv), Lauper 6, Benito 5,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle Young Boys-Inter 0-1 : voti e tabellino Champions League 2024/2025 - L’Inter comincia ad avere occasioni da gol, ma anche lo Young Boys va vicino al gol del vantaggio con un palo colpito. 5; Blum 6 (41? st Athekame sv), Lauper 6, Benito 6, Hadjam 5. INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (32? st Bastoni 6), De Vrij 6, Bisseck 6. 5 (41? st Itten sv). 5; Dumfries 6, Frattesi 5. (Sportface.it)

Cocchi: "Voto 9 alla squadra, è stata una prova di forza. Io pronto per la prima squadra? Penso a dare il meglio" - Autore del gol del momentaneo 2-1, Matteo Cocchi analizza con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcIN, la vittoria dell'Inter Primavera sul campo dello Young Boys, la terza su tre partite di ... (fcinternews.it)

Young Boys-Inter 0-1, le pagelle: Thuram, zampata da bomber. Serataccia per Arnautovic, Carlos Augusto ko - SOMMER 6,5 Suo il primo intervento della partita, su un destro di Hadjam, smanacciato in angolo e in controllo. La paratona la piazza su un’incornata velenosa di Lakomy, respinta a ... (leggo.it)

VIDEO - Cocchi: "Voto 9 alla squadra, abbiamo dato tutto. Io pronto per la prima? Penso a dare il meglio" - Autore del gol del momentaneo 2-1, Matteo Cocchi analizza con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcIN, la vittoria dell'Inter Primavera sul campo dello Young Boys, la terza su ... (fcinternews.it)