Ostaggi degli occupanti L’urlo del palazzo a Firenze | Noi prigionieri in casa

Firenze, 23 ottobre 2024 – In via Toselli l'incubo continua. "Siamo prigionieri in casa nostra, non sappiamo più a chi rivolgerci e gli abusivi hanno preso il totale controllo del palazzo". Arriva l'ennesima richiesta di aiuto da parte dei condomini che ormai da anni vivono sotto scacco degli abusivi. Su 48 appartamenti solo 12 sono abitati regolarmente, negli altri è pura anarchia. "Ogni giorno ci sentiamo più perseguitati – racconta il figlio di una signora del palazzo". Le impalcature per i lavori della facciata, abbandonate a sé stesse ormai da tre anni, non sono più solo una discarica, ma un punto di ritrovo per lo spaccio e il consumo di droghe. "Pochi giorni fa mi sono affacciato alla finestra ed ho visto due persone che fumavano il crack. Mia mamma vive barricata dentro con le tapparelle abbassate per paura di cosa potrebbe trovare fuori".

