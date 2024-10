Gaeta.it - Opportunità di crescita e sfide infrastrutturali in Europa: i risultati della Conferenza di Klagenfurt

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La 13/adei presidenti del network delle Camere di commercioNuova Alpe Adria, svoltasi a, in Austria, ha messo in luce ledieconomica per oltre 900.000 imprese e ha sollevato importanti questioni riguardanti le infrastrutture, in particolare la rete autostradale e ferroviaria austriaca. Laha rappresentato una piattaforma cruciale per la sensibilizzazione dei governi sui necessari interventie il loro impatto sulle economie dei Paesi coinvolti. Le criticitàviabilità inUno dei temi centrali discussi durante laè stato il problemaviabilità e le limitazioni alla circolazione delle merci in, accentuato da ciò che è stato definito il “collo di bottiglia” del Brennero.