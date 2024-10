Oltre 1.000 borse di studio per oltre 1.800 posti in 60 destinazioni nel mondo con Intercultura (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Quasi 2.000 posti a disposizione, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo: questa la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26. Molte le novità che colorano quest’anno la mappa del mondo: i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale); la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina. Lanazione.it - Oltre 1.000 borse di studio per oltre 1.800 posti in 60 destinazioni nel mondo con Intercultura Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Quasi 2.000a disposizione,1.000di, 60in tutto il: questa la proposta diper gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo diall’estero nel 2025-26. Molte le novità che colorano quest’anno la mappa del: i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale); la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La scomparsa degli avvoltoi in India ha causato la morte di oltre mezzo milione di persone : lo studio - La scomparsa degli avvoltoi in India ha causato un aumento delle malattie, con mezzo milione di morti umane in più e danni economici enormi, mostrando l'importanza della biodiversità.Continua a leggere (Fanpage.it)

Mars presenta il maggior studio internazionale sui 'genitori' di animali domestici per comprendere meglio e servire oltre un miliardo di amici a quattro zampe (un valore in crescita) in tutto il mondo - LONDRA, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Mars Incorporated, leader mondiale nei prodotti e servizi per la cura degli animali domestici, nei dolciumi, negli snack e nel cibo, e produttore di alcuni dei marchi più amati al mondo, oggi ha presentato i ... (Liberoquotidiano.it)

Covid - "cervello invecchiato di 20 anni" a oltre un anno da ricovero : lo studio - Milano, 25 set. (Adnkronos Salute) - Un ricovero per Covid grave può segnare a tal punto che, dopo 12-18 mesi, ci sono ancora i segni della perdita di funzione cognitiva. L'entità dei danni osservati dai ricercatori? Come se il cervello fosse ... (Ilgiornaleditalia.it)