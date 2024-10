Quotidiano.net - Ok unanime Camera a promozione start-up e pmi innovative

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Laha approvato all'unanimità e in via definitiva la proposta di legge sullae sviluppo delle-up e delle piccole e medie impresemediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Il testo interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle-up e delle pmie sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice. Nel corso dell'esame al Senato, che ha modificato la proposta iniziale, è stata inserita ex novo una modifica alla disciplina del "patrimonio destinato", volta ad "ampliarne le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche", spiegano i tecnici della