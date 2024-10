Velvetmag.it - Nuova emissione BTP a 7 anni e riapertura del trentennale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ufficialmente lanciato unadi Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) della durata di 7. Questa mossa, che fa parte della strategia del Governo per finanziare il debito pubblico, è stata accompagnata dalladel BTP. Così si offre agli investitori un’ampia gamma di scadenze per diversificare i propri portafogli. LaBTP a 7è considerata particolarmente interessante in quanto risponde alla crescente domanda di titoli di Stato da parte di investitori in cerca di rendimento sicuro. L’si inserisce in un contesto di tassi d’interesse ancora elevati, che hanno portato a un aumento del rendimento offerto dai titoli di Stato italiani.