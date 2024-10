Nosferatu il vampiro: il capolavoro di Murnau torna sul grande schermo con una colonna sonora originale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’appuntamento con il cinema muto si rinnova il 24 ottobre alle 20:30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, dove si inaugurerà la IX edizione di MICO – Bologna Modern. Questa edizione del Festival di Musica Insieme, dedicato alle musiche contemporanee, propone la proiezione di “Nosferatu il vampiro”, un film senza tempo diretto da Friedrich Wilhelm Murnau nel 1922. La proiezione sarà accompagnata dalla colonna sonora originale composta da Filippo Perocco e interpretata dall’Ensemble L’arsenale, creando un dialogo unico tra musica e immagini. Nosferatu: un film iconico del cinema espressionista “Nosferatu” è diventato un simbolo del cinema espressionista tedesco non solo per la sua innovativa narrazione visiva, ma anche per la sua forte carica emotiva. Gaeta.it - Nosferatu il vampiro: il capolavoro di Murnau torna sul grande schermo con una colonna sonora originale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’appuntamento con il cinema muto si rinnova il 24 ottobre alle 20:30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, dove si inaugurerà la IX edizione di MICO – Bologna Modern. Questa edizione del Festival di Musica Insieme, dedicato alle musiche contemporanee, propone la proiezione di “il”, un film senza tempo diretto da Friedrich Wilhelmnel 1922. La proiezione sarà accompagnata dallacomposta da Filippo Perocco e interpretata dall’Ensemble L’arsenale, creando un dialogo unico tra musica e immagini.: un film iconico del cinema espressionista “” è diventato un simbolo del cinema espressionista tedesco non solo per la sua innovativa narrazione visiva, ma anche per la sua forte carica emotiva.

