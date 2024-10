Ilveggente.it - Nadal, annuncio clamoroso: nessuno sapeva niente

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rafael, la sorpresa inaspettata ha lasciato tutti di stucco: le cose sono state fatte veramente in grande. 6 milioni di dollari. È questa la cifra che i sauditi hanno scritto sull’assegno intestato a Jannik Sinner, che nella serata di sabato, al culmine di una battaglia epica, si è aggiudicato la prima edizione del Six Kings Slam. Doveva essere un torneo di esibizione di lusso, ma adesso, col senno di poi, possiamo dire che è stato molto di più di un evento ludico e fine a se stesso. A Rafaelè stato consegnato un dono preziosissimo (AnsaFoto) – Ilveggente.itInnanzitutto perché i campioni in gara si sono battuti come se in palio ci fosse davvero un titolo Slam, in secondo luogo perché, tra i presenti, c’era qualcuno che aveva appena spezzato il cuore ai tifosi.