Quotidiano.net - Migranti, il giurista Mirabelli: “Ogni storia va giudicata a parte”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – Cesare, ex presidente della Consulta, i giudici di Roma hanno deciso di far riportare in Italia i 12mandati in Albania. Secondo il ministro Nordio non hanno capito la sentenza della Corte di giustizia Ue. Chi ha ragione? “C’è unadi ragione e una di torto in entrambi. Un elenco di stati sicuri o non sicuri non esclude una valutazione del giudice, ma non a largo spettro. Si deve considerare se in uno Stato sicuro ci possa essere un pericolo per quella persona. Ma questo non va presunto: va provato. Pensiamo alle minoranze politiche, etniche o religiose, per esempio. Se si valutasse come non sicuro in base a questo, ciò sarebbe sanzionatorio nei confronti di quello Stato”. Il governo ha inserito in un decreto legge i paesi sicuri.