Maternità surrogata Madrid | Divieto sia regolamentato a livello europeo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sulla“ritengo sia necessaria una regolamentazione ainternazionale, o almeno europea“, e “credo che dovremmo ripensare quello che è l’interesse superiore del minore“. Lo ha detto la ministra della Parità spagnola, la socialista Ana Redondo, rispetto all’introduzione in Italia dellacome reato universale, rispondendo a LaPresse a margine di un evento al Círculo de Bellas Artes a. “Parlare di reato universale non ha senso” “Quello che credo non abbia senso è che un unico Paese parli di reato universale“, ha affermato la ministra, ricordando che anche in Spagna laè proibita. “Se vogliamo essere veramente efficaci, abbiamo bisogno di una regolamentazione internazionale, ed europea.