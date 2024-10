Napolipiu.com - Manfredi sullo Stadio Maradona: “Aspettiamo l’offerta, noi siamo pronti”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Collaborazione tra Comune, De Laurentiis e Abodi per il futuro delloGaetano, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante “Forza Napoli Sempre” per fare il punto sul progetto di riqualificazione delloDiego Armando. “Ciincontrati più volte con Aurelio De Laurentiis e il ministro Abodi, c’è la massima disponibilità da parte dell’amministrazione per affrontare questo percorso”, ha affermato. Il sindaco ha chiarito che il Comune favorirà il processo di ristrutturazione, sempre nel rispetto della legge sugli stadi, per avere un impianto moderno ed efficiente, capace di ospitare competizioni internazionali. “È nell’interesse della città e della nostra amministrazione avere unoall’altezza, anche pensando agli Europei del 2032”, ha sottolineato.