Malore in vacanza | 72enne salvata da un intervento cardiochirurgico a Napoli

Arrivata in Campania per godersi una, una donna di 72 anni ha vissuto momenti di grande apprensione a causa di un. Dopo un tempestivodi cardiochirurgia presso l'ospedale Monaldi di, la paziente è ora in fase di recupero. Il caso mette in luce l'efficacia del sistema sanitario regionale e l'importanza della rete di emergenza attiva in Campania. Arrivo in Campania e ilinaspettato Mary, nome di fantasia, è atterrata all'aeroporto di Capodichino proveniente dall'Illinois. La sua avventura in Italia, nello specifico a Sorrento, era appena iniziata quando ha cominciato a sentirsi poco bene. Inizialmente, ha avvertito un senso di affanno che ha deciso di ignorare, continuando il suo viaggio verso la località turistica.