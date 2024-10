Inter-news.it - LIVE Young Boys-Inter Primavera 2-2: Smith si inventa il gol da fuori

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è la partita valida per la terza giornata di UEFA Youth League. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, si gioca allo Sportpark Wyler di Berna.2-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 68? Zamarian buca l’uscita su calcio d’angolo, ma Topalovic salva buttandola palla. Primo tiro del secondo tempo dellocon, che dai 30 metri la spara all’angolino sinistro di Zamarian che non riesce a prenderla. 63? GOL DI. 62? Re Cecconi calcola benissimo il tempo per lo stacco di testa, ma la palla va di poco alta. 61? DELLA MORA UN TRENO SULLA DESTRA! Altra corsa velocissima, tiro sotto la traversa parato ancora da Cherif. 56? QUIETO, CHE MOSSA STUPIDA! ALZA LA GAMBA SU UNA PUNIZIONE E LA RESPINGE SENZA DARE LA DISTANZA.