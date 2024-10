Gaeta.it - Le modalità di voto in Emilia-Romagna: tutte le informazioni per le elezioni di novembre 2024

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista delleregionali che si svolgeranno il 17 e 18in, i cittadini sono invitati a informarsi sulledi. Le autorità hanno in programma diverse iniziative informative, tra cui un video istituzionale realizzato dall’Assemblea legislativa, il quale offre indicazioni chiare su come votare, i requisiti e la documentazione necessaria. Questo articolo fornisceleaggiornate per garantire un processo difluido ed efficiente. I diritti e i requisiti per esercitare ilPer partecipare alleregionali, è fondamentale avere il diritto di. In Italia, possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno dellee che siano iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza.