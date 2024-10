Tvplay.it - Juve, non solo il ko con lo Stoccarda: Thiago Motta gelato per l’Inter

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lantus, reduce dalla sconfitta in Champions League per mano dello, ha iniziato a pensare al. Nuovi problemi per. Risveglio amaro per lantus, a causa della sconfitta rimediata in Champions League per mano dello Stoccardo. Un ko (il primo della stagione) inatteso quanto doloroso pere per i tifosi, che si aspettavano ben altro tipo di prestazione. La Vecchia Signora, nell’occasione, è stata travolta dalle folate offensive dei tedeschi impostisi alla fine grazie alla rete siglata dall’ex Atalanta El Bilal Touré. Ora la concentrazione del gruppo è interamente rivolta alla big match di domenica, contro: un match quanto mai complicato e ricco di insidie per il tecnico bianconero.chiamato a riscattarsi dopo il ko in Champions (LaPresse) – TvPlay.