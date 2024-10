Juve, la prima vera stecca di Motta: “Si soffre, ma dobbiamo ripartire” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino, 23 ottobre 2024 – Dopo diverse note ottimamente prese e intonate, è arrivata la prima vera stecca della Juve di Thiago Motta. All’undicesima partita ufficiale stagionale è giunta la prima sconfitta, non dura nel punteggio ma sicuramente nel gioco, al cospetto di uno Stoccarda qualitativo, intenso, sicuro di sé e capace di togliere alla Juve la sua prerogativa, ovvero la proposta calcistica offensiva. Perin si è eretto a baluardo e ha evitato passivi peggiori, ma al netto del gol arrivato solo al novantesimo la vittoria dei tedeschi è stata ampiamente meritata. Per i bianconeri una lezione da imparare, si dice in questi casi, soprattutto perché ora arriva l’Inter e una doppia stecca sarebbe troppo nel percorso di crescita verso l’alto livello. Sport.quotidiano.net - Juve, la prima vera stecca di Motta: “Si soffre, ma dobbiamo ripartire” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino, 23 ottobre 2024 – Dopo diverse note ottimamente prese e intonate, è arrivata ladelladi Thiago. All’undicesima partita ufficiale stagionale è giunta lasconfitta, non dura nel punteggio ma sicuramente nel gioco, al cospetto di uno Stoccarda qualitativo, intenso, sicuro di sé e capace di togliere allala sua prerogativa, ovvero la proposta calcistica offensiva. Perin si è eretto a baluardo e ha evitato passivi peggiori, ma al netto del gol arrivato solo al novantesimo la vittoria dei tedeschi è stata ampiamente meritata. Per i bianconeri una lezione da imparare, si dice in questi casi, soprattutto perché ora arriva l’Inter e una doppiasarebbe troppo nel percorso di crescita verso l’alto livello.

