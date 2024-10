Lapresse.it - Israele, lanciati razzi dal Libano verso la zona di Haifa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una raffica di oltre 20provenienti dalè stata lanciataladi, in, non lontano dal confine con il Paese dei Cedri. Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che alcunisono stati intercettati e che sono stati identificati anche gli impatti. In seguito ai lanci, sono scoppiati incendi nella città di Acri, secondo l’Israel Fire and Rescue Authority, e un edificio è stato danneggiato nell’area industriale di Kiryat Bialik, secondo i servizi di emergenza di Magen David Adom. Successivamente altri 10sono statiKiryat Shmona. Hezbollah, intanto, afferma di aver bombardato la base Glilot dell’Unità di intelligence militare 8200, nella periferia di Tel Aviv. Le sirene antiaeree sono risuonate nelle città israeliana mentre il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken si preparava a concludere una visita.