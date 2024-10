Innovazione Bruxelles seleziona 85 progetti | riceveranno sovvenzioni per 48 miliardi

Innovazione, Bruxelles seleziona 85 progetti: riceveranno sovvenzioni per 4,8 miliardi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Commissione europea ha selezionato 85 progetti che riceveranno 4,8 miliardi di euro di sovvenzioni dal Fondo per l’Innovazione, annuncia un portavoce dell’esecutivo Ue in conferenza stampa. I fondi andranno ad aziende “piccole, medie e grandi” di 18 Paesi (tra cui l’Italia) impegnate nello sviluppare nuove tecnologie, con un focus su quelle a zero emissioni. ”Si tratta del più grande bando dall’inizio del Fondo per l’Innovazione nel 2020, che porta l’importo totale del sostegno a 12 miliardi di euro e aumenta il numero di progetti del 70%”, si legge in un comunicato. I progetti selezionati entreranno in funzione entro il 2030 e nei primi dieci anni di attività dovrebbero ridurre le emissioni di circa 476 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Commissione europea hato 85che4,8di euro didal Fondo per l’, annuncia un portavoce dell’esecutivo Ue in conferenza stampa. I fondi andranno ad aziende “piccole, medie e grandi” di 18 Paesi (tra cui l’Italia) impegnate nello sviluppare nuove tecnologie, con un focus su quelle a zero emissioni. ”Si tratta del più grande bando dall’inizio del Fondo per l’nel 2020, che porta l’importo totale del sostegno a 12di euro e aumenta il numero didel 70%”, si legge in un comunicato. Iti entreranno in funzione entro il 2030 e nei primi dieci anni di attività dovrebbero ridurre le emissioni di circa 476 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

