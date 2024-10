“Il vino è mio”, lite tra cognati a tavola finisce a coltellate: 2 arresti nel Napoletano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È accaduto a Casoria, nella provincia di Napoli, dove una lite tra cognati a causa del vino è sfociata nel sangue: due uomini sono stati arrestati dai carabinieri. Fanpage.it - “Il vino è mio”, lite tra cognati a tavola finisce a coltellate: 2 arresti nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È accaduto a Casoria, nella provincia di Napoli, dove unatraa causa delè sfociata nel sangue: due uomini sono stati arrestati dai carabinieri.

