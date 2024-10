Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Matteo Confessa Il Coinvolgimento Nella Truffa! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Matteo Confessa tutta la verità sul suo ruolo Nella Truffa Hofer. Questo segna un punto di svolta per Marcello! Il Paradiso delle Signore prosegue e, nel corso della settimana dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024, si arriverà ad una svolta che i telespettatori aspettano fin dall’ottava stagione. Infatti Matteo confesserà finalmente il suo Coinvolgimento Nella Truffa Hofer e a quel punto anche Umberto verrà messo con le spalle al muro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti? Tra Mario e Roberto inizia finalmente la loro tanto attesa convivenza. Nel frattempo Il Paradiso delle Signore si gode il successo dopo la positiva conclusione dell’affare Costa Smeralda. Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Matteo Confessa Il Coinvolgimento Nella Truffa! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildal 28al 1tutta la verità sul suo ruoloHofer. Questo segna un punto di svolta per Marcello! Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 28al 1, si arriverà ad una svolta che i telespettatori aspettano fin dall’ottava stagione. Infatticonfesserà finalmente il suoHofer e a quel punto anche Umberto verrà messo con le spalle al muro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Tra Mario e Roberto inizia finalmente la loro tanto attesa convivenza. Nel frattempo Ilsi gode il successo dopo la positiva conclusione dell’affare Costa Smeralda.

