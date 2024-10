Ilnapolista.it - Il Napoli è diventato una cosa seria. Il gioco? La grande bellezza? Aria fritta (Carratelli)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Iluna. Il? La). Mimmosi diverte a descrivere l’assurdo clima che si respira in città dove qua e là si percepisce il malumore di una fetta della tifoperché ilha abbandonato il circo ed è primo in classifica (dopo il disastro dello scorso anno) con unconcreto e redditizio. Con l’ossessiva ripetizione della frase con cui Conte ha liquidato una domanda in conferenza stampa sulla posizione troppo difensiva di Politano: «Abbiamo vinto 1-0, il resto è».