Ilrestodelcarlino.it - Il film su don Oreste Benzi: “Ha sfidato i potenti per aiutare gli ultimi. Fu davvero il pazzo di Dio”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rimini 23 ottobre 2024 – La sua è stata la vita di un santo. E di un folle. Perché “in ogni sua battaglia per difendere gli emarginati e i più deboli, donha saputo andare contro i, le istituzioni, i politici”. Un’intera vita dedicata agli altri, quella del fondatore della Papa Giovanni XXIII, che presto approderà nei cinema di mezza Italia grazie aldocumentario Ildi Dio. La strada di don. Regista del, le cui riprese sono andate avanti per oltre un anno, è Kristian Gianfreda. Assessore al welfare di Rimini, regista (il suo primoè stato Sole cose belle), Gianfreda fa parte della Papa Giovanni XXIII e per quasi 20 anni ha diretto la Capanna di Betlemme, la struttura della comunità che ospita i senzatetto. Ildebutterà il 31 ottobre, e a novembre sarà proiettato per diverse serate a Rimini, al cinema Tiberio e alle Befane.