Lanazione.it - Il colloquio fra Ron e l’agente di Dante per andare avanti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È servita anche l’opera di interecessione delper cercare di mettere una pietra sopra (almeno per il momento) sui dissapori e le incomprensioni nate nelle ultime settimane fra Ron Rowan eCalabria. L’acceso confronto di Cremona, la settimana di allenamenti prima di Venezia vissuta quasi da separato in casa e le risposte monosillabiche in conferenza stampa disembrano archiviate. Oltre alle scuse del presidente per il comportamento da coach tenuto contro la Reyer, dal martedì ’rasserenante’ vissuto ieri al PalaCarrara emergono altri Spunti interessanti. In primis la volontà delle parti di proseguire sulla stessa strada. Prima dell’allenamento della mattina e poi la sera, Massimo Rizzo, procuratore di Calabria, ha avuto modo di confrontarsi con il plenipotenziario del Pistoia Basket.