I 60 anni di Mamma Rita. La risposta da Monza a tutti i bisogni del mondo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Centro Mamma Rita festeggia i suoi primi 60 anni, prendendosi cura dei problemi vecchi e nuovi delle famiglie. Un tempo il servizio di scuola e poi assistenza a minori e mamme in difficoltà veniva svolto dalle religiose. Oggi sono diminuite, i servizi si trasformano e occorrono professionalità laiche certificate. tutti i problemi nazionali e locali di povertà , fragilità sociale e immigrazione bussano al portone di via Lario e le risorse non bastano mai. Quindi, con il parere favorevole della Curia meneghina, il 60esimo di fondazione del centro diventa occasione per riaccendere i riflettori sul servizio, raccogliere fondi e chiedere il supporto della comunità locale. La storia del Centro Mamma Rita viene da lontano. Nel 1949 le prime sorelle dell'ordine delle Minime Oblate giungono a Villa Francesca di Monza, denominata poi Casa Mamma Rita.

