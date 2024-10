Liberoquotidiano.it - Hezbollah, come il gatto col topo: "Ucciso anche lui". Israele non perdona, un altro colpo clamoroso

Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo una serie di accertamenti che hanno richiesto delicatissimi (ed estremamente pericolosi) accertamenti sul campo "è ora possibile confermare che, in un bombardamento di circa tre settimane fa, Hachem Safieddine, capo del consiglio esecutivo dell'organizzazione terroristica, e Hussein Ali Al-Zeima, capo dell'ufficio di intelligence di, sono stati eliminati nella periferia sud di Beirut, insieme ad altri comandanti di". Così quanto comunicato nella serata di ieri sul canale Telegram dell'esercito israeliano. La morte di Safieddine segna un duro- l'ennesimo - per l'organizzazione sciita, in quanto proprio lui era considerato il successore "naturale" di Nasrallah dopo l'eliminazione di quest'ultimo avvenuta a fine settembre.