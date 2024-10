Green Schools Competition, 300 studenti premiati in Provincia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione di "Green Schools Competition" si è tenuta mercoledì mattina, 23 ottobre, nell'auditorium della Provincia. Il concorso rivolto alle scuole superiori del territorio per sensibilizzare studentesse, studenti e docenti su risparmio energetico Trevisotoday.it - Green Schools Competition, 300 studenti premiati in Provincia Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione di "" si è tenuta mercoledì mattina, 23 ottobre, nell'auditorium della. Il concorso rivolto alle scuole superiori del territorio per sensibilizzare studentesse,e docenti su risparmio energetico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continua la pioggia in Sicilia, allerta gialla in provincia di Trapani - Allerta meteo arancione in tutta la Sicilia. L'avviso è stato diramato dalla Protezione Civile. Al momento, in provincia di Trapani, le pioggie sono deboli, ma si prevede un peggioramento dalla prima ... (tp24.it)

Scuola, crollano le iscrizioni: ecco gli istituti che rischiano di sparire in provincia di Treviso - Incontro in vista tra Ufficio scolastico, Comuni e dirigenti, tanti plessi a rischio. Nel giro di un anno spariti 2.574 studenti: si deciderà cosa cancellare ... (tribunatreviso.gelocal.it)

Mario Cucinella, l’architetto che fa scuola. E scuole - Vincitore del Compasso d’oro 2024, Mario Cucinella ha appena inaugurato quattro edifici dedicati all’istruzione: «Progettandoli ho ripensato anche al mio ... (repubblica.it)