Giovanili biancazzurre. Terza vittoria per l’Accademia. Steso il Vicenza, finisce 3-2 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Terza vittoria di fila fa letteralmente spiccare il volo all’Accademia Spal, che dopo una partenza col freno a mano tirato si ritrova al quinto posto della classifica di serie C femminile. Anche se – va detto – la graduatoria è condizionata dai numerosi rinvii per maltempo dell’ultimo turno. La partita di Vigarano Mainarda col Real Vicenza è una girandola di emozioni senza fine, terminata con un palpitante 3-2 per le biancazzurre che si lasciano definitivamente alle spalle le quattro sconfitte consecutive di inizio campionato e possono guardare con grande fiducia e ottimismo al prosieguo della stagione. Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. Terza vittoria per l’Accademia. Steso il Vicenza, finisce 3-2 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladi fila fa letteralmente spiccare il volo alSpal, che dopo una partenza col freno a mano tirato si ritrova al quinto posto della classifica di serie C femminile. Anche se – va detto – la graduatoria è condizionata dai numerosi rinvii per maltempo dell’ultimo turno. La partita di Vigarano Mainarda col Realè una girandola di emozioni senza fine, terminata con un palpitante 3-2 per leche si lasciano definitivamente alle spalle le quattro sconfitte consecutive di inizio campionato e possono guardare con grande fiducia e ottimismo al prosieguo della stagione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Duran parte mentre Villa punta alla terza vittoria in Champions League - 2024-10-22 20:44:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Aston Villa ha confermato le formazioni titolari per la sfida contro il Bologna in Champions League. Il Villa ospita ... (Justcalcio.com)

Champions - Juventus-Stoccarda : alla ricerca della terza vittoria. Dove vedere la partita in tv e in streaming - Dopo la vittoria di misura di sabato sera contro la Lazio, la Juventus torna in campo per la Champions League nella terza giornata della nuova formula. Avversario di serata, alle 21 di oggi, martedì 22 ottobre 2024, sarà lo Stoccarda. ... (Torinotoday.it)

Vela : l’Italia trionfa all’europeo di Optimist a squadre - terza vittoria consecutiva - Il team italiano vince per il terzo anno consecutivo il campionato europeo di Optimist a squadre. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing, in partnership con FxPro, Monaco ... (Lapresse.it)