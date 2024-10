Thesocialpost.it - Giallo a Formia: durante i rilievi per un incidente trovano il cadavere di una donna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa mattina, sulla variante Appia a, unadi origini rumene ha perso la vita, probabilmente investita da un’auto. La dinamica dell’evento è ancora incerta, poiché il corpo è stato scoperto solo diverse ore dopo untra due veicoli, avvenuto all’alba. Si ritiene che una delle auto coinvolte abbia colpito la, facendola finire in un fosso.Leggi anche: Omicidio Candido Montini, come hanno incastrato l’assassino: “Cicatrice su un mignolo” La ricostruzione L’, ricostruito solo in parte, è avvenuto intorno alle 6:45. Una Fiat 500, guidata da unadie diretta a nord, stava svoltando a sinistra in via Spaventola quando è stata travolta da un’Audi, condotta da un militare della base Usa di Gaeta.