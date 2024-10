Francesco Totti fotografato in un albergo con la giornalista Marialuisa Jacobelli: "Sì io e lui abbiamo una liaison" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il settimanale Gente, ha pubblicato le immagini dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti da tre anni legato a Noemi Bocchi, insieme alla cronista sportiva Marialuisa Jacobelli che ha confermato di avere una frequentazione con il Pupone. Comingsoon.it - Francesco Totti fotografato in un albergo con la giornalista Marialuisa Jacobelli: "Sì io e lui abbiamo una liaison" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il settimanale Gente, ha pubblicato le immagini dell’ex capitano della Roma,da tre anni legato a Noemi Bocchi, insieme alla cronista sportivache ha confermato di avere una frequentazione con il Pupone.

