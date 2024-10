Festa di fine anno in piazza Sant'Agostino. Dal Comune 50mila euro di contributo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Arezzo ha pubblicato l'avviso per l'organizzazione della Festa di fine anno, che si svolgerà in piazza Sant'Agostino. L'amministrazione metterà a disposizione un contributo economico massimo pari a 50mila euro, a parziale rimborso delle spese sostenute, da concedere al progetto che Arezzonotizie.it - Festa di fine anno in piazza Sant'Agostino. Dal Comune 50mila euro di contributo Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Arezzo ha pubblicato l'avviso per l'organizzazione delladi, che si svolgerà in. L'amministrazione metterà a disposizione uneconomico massimo pari a, a parziale rimborso delle spese sostenute, da concedere al progetto che

