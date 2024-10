Esordio shock del fighter mma nella boxe | mette ko l’avversario con un calcio alla testa VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Doveva essere il suo, l’occasione per misurarsi in un altro sport, visto che lui di mestiere fa ildi Mma. Il russo Idris Abdurashidov ha scelto però il modo peggiore per chiudere il suo primo incontro da pugile: al quarto round, in svantaggio nei cartellini, dopo uno scambio di colpi all’angolo, ha steso il suo avversario, l’iraniano Bagher Faraji, con un. Un gesto chiaramente illegale, che ha portato all’interruzione del match esconfitta di Abrurashidov per squalifica. L’episodio, andato in scena sabato scorso al Boxing Club di Phuket, in Thailandia, ora può costare carissimo alrusso, che rischia una squalifica a vita d. Lo riporta il The Sun.