Ennesimo caso di spray al peperoncino, nel mirino ancora la stazione delle corriere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ancora un caso di spray al peperoncino a Modena. Come per uno degli scorsi raid anche questo ha colpito la stazione delle corriere di Modena. Secondo quanto ricostruito intorno alle 10:00/10:30 di questa mattina un gruppo di giovanissimi avrebbe fatto irruzione nel bar dell'autostazione Modenatoday.it - Ennesimo caso di spray al peperoncino, nel mirino ancora la stazione delle corriere Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)undiala Modena. Come per uno degli scorsi raid anche questo ha colpito ladi Modena. Secondo quanto ricostruito intorno alle 10:00/10:30 di questa mattina un gruppo di giovanissimi avrebbe fatto irruzione nel bar dell'auto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come profumare la casa con la salvia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Vernici intumescenti e intonaci ignifughi, armi preziose contro gli incendi - La sicurezza negli ambienti pubblici e sul lavoro non passa soltanto dai comportamenti di chi quegli spazi li vive nel quotidiano. Per poter essere ritenute sicure, queste strutture sono, ... (ilmessaggero.it)

Diabete, la Regione avvia le procedure per l’acquisizione del glucagone spray - La Regione Siciliana annuncia l'intenzione di avviare le procedure necessarie per l'acquisizione del farmaco Baqsimi, il glucagone in versione spray ... (98zero.com)