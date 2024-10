Gaeta.it - Emaar Properties acquista il prestigioso Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi per 40 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’acquisizione deldideida parte dirappresenta un importante sviluppo nel mercato immobiliare alberghiero italiano. L’investimento di 40dida parte della nota società emiratina, conosciuta per i suoi progetti iconici come il Burj Khalifa e il Dubai Mall, indica un crescente interesse per il settore turistico italiano, specialmente in località rinomate comedei. La struttura, un elegantea cinque stelle con 46 camere, vanta una posizione privilegiata a sole duecento metri dal mare, rendendola una delle mete più desiderate della Versilia. Oltre all’, la transazione include anche il vicino stabilimento balneare privato Remo Beach, ampliando ulteriormente il portafoglio dinel settore del lusso.