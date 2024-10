Due bombe ritrovate a San Giovanni Li Cuti: indagini in corso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli artificieri della questura di Catania stanno intervenendo questa mattina presso il porticciolo di San Giovanni Li Cuti per il recupero di due bombe da mortaio, presumibilmente riconducibili al periodo bellico. Un subacqueo molto conosciuto nel quartiere di Ognina, G. F., ha segnalato il Cataniatoday.it - Due bombe ritrovate a San Giovanni Li Cuti: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli artificieri della questura di Catania stanno intervenendo questa mattina presso il porticciolo di SanLiper il recupero di dueda mortaio, presumibilmente riconducibili al periodo bellico. Un subacqueo molto conosciuto nel quartiere di Ognina, G. F., ha segnalato il

