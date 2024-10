Dubbi sul rispetto dei diritti umani, Ursula alle prese con la grana Tunisia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’accordo tra Unione europea e Tunisia, firmato nel luglio del 2023 e fortemente voluto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è tornato sotto i riflettori grazie a un’indagine avviata dal Mediatore europeo. Dietro l’apparente formalità di un accordo politico, volto a rafforzare il controllo delle migrazioni irregolari, si nasconde una questione ben più profonda: il rispetto dei diritti umani. E proprio qui entra in gioco l’inchiesta dell’Ombudsman, che ha evidenziato l’opacità della Commissione europea nella gestione e nella comunicazione di questo delicato aspetto. diritti umani sotto esame: l’ombra sull’accordo Ue-Tunisia Non è la prima volta che un’iniziativa dell’Ue, specie in materia migratoria, viene accusata di mettere i diritti umani in secondo piano. Lanotiziagiornale.it - Dubbi sul rispetto dei diritti umani, Ursula alle prese con la grana Tunisia Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’accordo tra Unione europea e, firmato nel luglio del 2023 e fortemente voluto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è tornato sotto i riflettori grazie a un’indagine avviata dal Mediatore europeo. Dietro l’apparente formalità di un accordo politico, volto a rafforzare il controllo delle migrazioni irregolari, si nasconde una questione ben più profonda: ildei. E proprio qui entra in gioco l’inchiesta dell’Ombudsman, che ha evidenziato l’opacità della Commissione europea nella gestione e nella comunicazione di questo delicato aspetto.sotto esame: l’ombra sull’accordo Ue-Non è la prima volta che un’iniziativa dell’Ue, specie in materia migratoria, viene accusata di mettere iin secondo piano.

