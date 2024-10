Drogata dal marito e stuprata per anni da estranei, il grido di Gisele Pellicot: "Lotto per tutte, non ci dobbiamo vergognare noi" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La voce di Gisèle Pelicot era rivolta ai giudici che la interrogavano in aula. Ma colei che per anni è stata Drogata dal marito che la faceva stuprare da estranei, 50 dei quali imputati nel processo, si rivolgeva soprattutto a tutte le donne: «Io sono una donna completamente distrutta - ha detto la protagonista del caso che ha scosso la Francia - ma lotterò per cambiare questa società». Ha voluto Feedpress.me - Drogata dal marito e stuprata per anni da estranei, il grido di Gisele Pellicot: "Lotto per tutte, non ci dobbiamo vergognare noi" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La voce di Gisèle Pelicot era rivolta ai giudici che la interrogavano in aula. Ma colei che perè statadalche la faceva stuprare da, 50 dei quali imputati nel processo, si rivolgeva soprattutto ale donne: «Io sono una donna completamente distrutta - ha detto la protagonista del caso che ha scosso la Francia - ma lotterò per cambiare questa società». Ha voluto

