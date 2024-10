Gaeta.it - Designazione di Julie Coker: Nyc Tourism + Conventions si prepara a nuove sfide

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con l'annuncio della nomina dicome nuova presidente e CEO della Nyc, il settore del turismo a New York si appresta a intraprendere un nuovo viaggio., che entrerà ufficialmente in carica il 9 dicembre 2024, porta con sé un bagaglio di esperienze nel campo del turismo, avendo già ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di San DiegoAuthority. Qui, ha gestito la promozione della città come popolare destinazione per meeting, eventi e viaggi leisure. Questa scelta rappresenta un passo significativo per l'organizzazione e per l'economia turistica di New York, valutata a 74 miliardi di dollari.: un profilo di leadership riconosciuto L'elezione diè stata accolta con entusiasmo.