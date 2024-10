David Fincher: Squid Game: America diventa una serie tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) David Fincher si prepara a immergersi nel mondo dei folli giochi di Squid Game realizzando una versione Americana dello show Netflix. Uno dei nuovi progetti di David Fincher sta prendendo forma. Si tratta del remake Americano di Squid Game, serie dei record coreana che tanto scalpore ha fatto approdando su Netflix e diventando una delle principali hit dello streamer. Adesso l'insider Daniel Richtman ha fornito nuove anticipazioni sul progetto di Fincher specificando che Squid Game: America sarà una serie e non si tratterà di un remake, bensì di uno spinoff ambientato negli Stati Uniti. Secondo quanto anticipato, è possibile addirittura che alcuni personaggi della serie originale possano comparire nello spinoff di Fincher che dovrebbe entrare in lavorazione a fine 2025. All'inizio Movieplayer.it - David Fincher: Squid Game: America diventa una serie tv Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si prepara a immergersi nel mondo dei folli giochi direalizzando una versionena dello show Netflix. Uno dei nuovi progetti dista prendendo forma. Si tratta del remakeno didei record coreana che tanto scalpore ha fatto approdando su Netflix endo una delle principali hit dello streamer. Adesso l'insider Daniel Richtman ha fornito nuove anticipazioni sul progetto dispecificando chesarà unae non si tratterà di un remake, bensì di uno spinoff ambientato negli Stati Uniti. Secondo quanto anticipato, è possibile addirittura che alcuni personaggi dellaoriginale possano comparire nello spinoff diche dovrebbe entrare in lavorazione a fine 2025. All'inizio

