Quotidiano.net - Cos’è l’escherichia coli che spaventa gli Usa. Quando l’infezione può essere mortale

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Genova, 22 ottobre 2024 – Dopo l’allarme negli Stati Uniti per numerosi casi di escherichia– di cui unoe altri 49 in forme gravi – che secondo le autorità sanitarie statunitensi sarebbero legati al consumo di hamburger McDonald’s, cresce la preoccupazione percausata dal batterio Gram-negativo, del genere Escherichia, di cui si distinguono almeno 171 sierotipi, ognuno con una diversa combinazione degli antigeni O, H, K, F e diversa gravità. A chiarire quali possonorischi per la salute, terapia e sintomi è Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.? “è un batterio molto comune e largamente diffuso.