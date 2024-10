Ilrestodelcarlino.it - Con il Fossombrone servirà un’impresa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nemmeno due rondini fanno primavera e dunque la Recanatese, nel suo doveroso percorso di risalire la china, è chiamata a un altro exploit, stavolta dal coefficiente di difficoltà notevolmente più alto rispetto ai precedenti. Al Tubaldi, infatti, oggi alle 18, arriva una delle leader del girone, il, che è tutto meno che una sorpresa. Notevolissimo il cammino in trasferta dei metaurensi che hanno sbancato Chieti e Civitanova, e ottenuto un pareggio pesante a Sora. Sono attualmente imbattuti, giocano a memoria, palesano uno stato di forma a dir poco eccellente e insieme alla Samb vantano la difesa meno battuta del campionato con appena 4 gol subiti. Come si può o si deve affrontare siffatto avversario, non tralasciando l’assenza di Sbaffo con tutto quello che ne consegue? Crediamo che molto di questa sfida si giocherà sul ritmo e sull’intensità.