Chiesa così non va | è una vera disfatta la sentenza è emessa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La situazione di Federicosi fa sempre più difficile e quanto accaduto sembra essere proprio unaper il giocatore. Al fotofinish della sessione estiva di calciomercato del 2024, Federicoha lasciato l’Italia. Per l’attaccante nato a Genova non c’è stato modo di proseguire il rapporto professionale con la Juventus e ha colto l’occasione di trasferirsi in Premier League, accettando la proposta del Liverpool. Quindi per 12 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus è stata portata a termine la compravendita del cartellino, con esordio pochi giorni dopo. Federicoè un caso in Premier League: la situazione (LaPresse) – tvplay La prima volta dicon i Reds, infatti, è stata il 17 settembre successivo, in occasione del match di Champions League contro il Milan, subentrando a Mohamed Salah.