Celtic Rodgers | Punto importante concentrati fino alla fine

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Avevamo bisogno di questo, contro una squadra di questo valore. Ci siamoin maniera fantastica, l’Atalanta ha tanto talento, è la squadra con più gol in Italia. Restare cosìe mantenere tanto coraggio, concentrandoci su quello che dovevamo fare. È un ottimoper noi. Da una partita del genere si possono imparare tante cose”. Queste le parole dell’allenatore del, in conferenza stampa, dopo il pareggio per 0-0 arrivato in casa dell’Atalanta.: “” SportFace.