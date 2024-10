Quotidiano.net - Cardinale designato rinuncia alla porpora: "Non sono pronto"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Papa Francesco ha accolto la richiesta di Sua Eccellenza Paskalis Bruno Syukur, vescovo di Bogor, in Indonesia, di non essere creatonel corso del prossimo Concistoro. La richiesta di Sua Eccellenza è motivata dal suo desiderio di crescere ancora nella vita sacerdotale, nel servizioChiesa e al popolo di Dio". È quanto ha dichiarato ieri sera il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Monsignor Syukur, dell’ordine francescano dei frati minori, era uno dei 21 nuovi cardinali, di cui 20 ‘elettori’, da creare nel Concistoro convocato da papa Francesco per il prossimo 7 dicembre: le nuove porpore diventano quindi 20, delle quali 19 nuovi ‘elettori’. Syukur ha 62 anni, essendo nato a Ranggu il 17 maggio 1962, e dal 21 novembre 2013 è vescovo di Bogor.