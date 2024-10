Cagliari, Adopo: “In Sardegna mi trovo bene, Nicola grande allenatore” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, toccando vari temi: “La vittoria contro il Torino è stata molto importante per il morale. Siamo a quattro risultati utili consecutivi e questo ci dà fiducia, permettendoci di lavorare bene. Il Toro è una squadra a cui sono particolarmente affezionato, perciò sono felice di aver giocato“. “All’inizio abbiamo faticato un po’, ma abbiamo analizzato le sconfitte per migliorare ed evitare ripetere gli stessi errori: ora finalmente ci siamo – ha proseguito Adopo – Preferisco giocare da mezzala, magari un po’ più alto per poter sbilanciarmi in avanti, ma tornare anche a difendere. Nicola è un grande allenatore, ti stimola molto e ti spinge a migliorare“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Michel, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, toccando vari temi: “La vittoria contro il Torino è stata molto importante per il morale. Siamo a quattro risultati utili consecutivi e questo ci dà fiducia, permettendoci di lavorare. Il Toro è una squadra a cui sono particolarmente affezionato, perciò sono felice di aver giocato“. “All’inizio abbiamo faticato un po’, ma abbiamo analizzato le sconfitte per migliorare ed evitare ripetere gli stessi errori: ora finalmente ci siamo – ha proseguito– Preferisco giocare da mezzala, magari un po’ più alto per poter sbilanciarmi in avanti, ma tornare anche a difendere.è un, ti stimola molto e ti spinge a migliorare“.

